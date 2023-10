Bien sabemos que Keanu Reeves es un hombre de muchos talentos. Además de ser uno de los artistas más consagrados de Hollywood, liderando franquicias como ‘Matrix’ y ‘John Wick’; Reeves también es un ávido fanático de la música y tiene su propia banda, Dogstar. Recientemente, ha destacado que el actor incluso llegó a recibir lecciones de bajo de un auténtico maestro de la industria, y no es otro que Flea de los Red Hot Chili Peppers.

Keanu Reeves recibió una clase exprés de bajo con Flea de los Red Hot Chili Peppers

Recientemente, Reeves se entrevistó en el canal de YouTube de Fender y reveló que fue durante el rodaje de la cinta ‘My Own Private Idaho’ que conoció al famoso músico de los Red Hot Chili Peppers, y que se animó a pedirle una clase exprés.

“Recuerdo una vez que estaba haciendo una película y Flea estaba en ella, o yo estaba en una película con Flea. Y recuerdo que había una casa, y había amplificadores e instrumentos y cosas así”. “Y le dije: ‘Oye, Flea, ¿puedes darme una lección?’. Y él dijo: ‘¡Claro’. Tocó un complejo solo de bajo. Y yo dije: ‘Está bien, ¿y entonces? ‘ Y él dijo: ‘Simplemente siéntelo, simplemente juega'”.

En entrevista con Fender, Keanu Reeves reveló cómo llegó a convertirse en bajista

Más adelante durante la conversación que tuvo con Fender, Keanu ahondó en su pasión por la música y cómo fue que llegó a convertirse en bajista. Reveló que, además de las motocicletas y la actuación, tocar el bajo siempre fue su sueño. Confesó que lo que más le gusta de este instrumento es la sensación física de tenerlo entre las manos y “vibrar” junto con él.

“Creo que soy un animal salvaje que toca con un trozo de madera. No aprendí muchas canciones. No escuché ninguna canción y traté de descifrarla. No tengo teoría”.

Sobre el recuerdo del primer bajo que adquirió, dijo que fue una pieza de segunda mano:

“Me preguntaron cuál fue mi primer bajo. He estado tratando de recordar, pero creo que fue como en 1986. Fui al Hollywood Guitar Center con el sueño de conseguir un bajo… Había un tipo allí que estaba vendiendo uno. Estaba con un amigo. No en la tienda, era como una venta en un estacionamiento”.

Después de 23 años, Dogstar regresó con un nuevo álbum y gira

En julio, Dogstar anunció una gira y su primer álbum en 23 años, llamado ‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees’, así como un sencillo de regreso llamado “Everything Turns Around”.

El grupo, que también está formado por el guitarrista y vocalista Bret Domrose y el baterista Rob Mailhouse, dijo en un comunicado: