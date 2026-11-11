Kate Nash calcula pérdidas de 16 mil dólares en su gira por Norteamérica. Te contamos por qué volverá a OnlyFans y qué está pasando con las giras.

Lo que debes saber

Kate Nash calcula que perderá aproximadamente 16 mil dólares durante su próxima gira por Norteamérica y planea compensar parte de ese dinero con los ingresos de OnlyFans .

calcula que perderá aproximadamente 16 mil dólares durante su próxima gira por Norteamérica y planea compensar parte de ese dinero con los ingresos de . La artista abrió su cuenta en 2024 como parte de la campaña Butts for Tour Buses , una iniciativa para visibilizar los problemas económicos que enfrentan los músicos al salir de gira.

, una iniciativa para visibilizar los problemas económicos que enfrentan los músicos al salir de gira. La cifra es una proyección de la cantante, no una pérdida definitiva.

Kate Nash tiene un éxito como “Foundations” y, aun así, las cuentas no le salen: calcula que su próxima gira por Norteamérica le dejará pérdidas de 16 mil dólares. Para cubrirlas, volverá a recurrir a OnlyFans. No es la única artista a la que los boletos vendidos no le alcanzan para cubrir los gastos. También le pasó a Los Campesinos!, que perdió dinero incluso después de ofrecer un concierto con entradas agotadas.

Kate Nash seguirá utilizando OnlyFans para financiar sus conciertos

La intérprete de “Foundations” compartió la cifra en un video publicado en su nuevo canal de OnlyFans TV donde busca mostrar el día a día de una artista independiente durante sus recorridos. En el mensaje, explicó que continuará publicando contenido en la plataforma para intentar cubrir el déficit económico que dejará esta gira.

“Voy a perder alrededor de 16 mil dólares”, comentó al hablar de sus próximos compromisos en Norteamérica. También señaló que seguirá compartiendo contenido en internet para conseguir el dinero necesario y sostener los gastos de la actividad en vivo.

De acuerdo con The Independent, Nash explicó que el problema se hizo especialmente evidente después de publicar 9 Sad Symphonies en 2024 y comenzar a presentarlo en directo.

La cantante aseguró que mantener una banda completa, personal de sonido, iluminación y equipo técnico representa un gasto considerable, pero considera importante ofrecer conciertos con músicos y trabajadores en lugar de recurrir a pistas pregrabadas.

Butts for Tour Buses: la campaña que llevó su música a OnlyFans

Esta no es la primera vez que Nash recurre a la plataforma para sostener sus giras. En noviembre de 2024 lanzó Butts for Tour Buses, una campaña con la que comenzó a ofrecer fotografías en OnlyFans para reunir fondos y pagar los costos de sus presentaciones.

La iniciativa también buscaba llamar la atención sobre las condiciones económicas de los músicos que no llenan estadios, pero que cuentan con audiencias considerables y una trayectoria profesional. En aquel momento, la cantante explicó que los gastos de transporte, alojamiento, alimentación, promoción y contratación de personal habían aumentado, mientras que los pagos por presentaciones no necesariamente crecían al mismo ritmo.

La cantante ya había llevado el problema ante el Parlamento británico

En febrero de 2026, Nash compareció ante el Comité de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico para hablar sobre las dificultades de realizar giras, especialmente en Europa después del Brexit. Durante esa sesión, explicó que había perdido 26 mil libras en su recorrido europeo más reciente y otras 13 mil libras durante sus fechas en Reino Unido.

La artista también contó que OnlyFans le permitió cubrir gastos que no podía solventar con los ingresos habituales de su trabajo musical. Su testimonio quedó registrado en la transcripción oficial de la sesión parlamentaria.

Nash advirtió que estas condiciones pueden limitar quién tiene posibilidades de construir una carrera en la música. Si un artista necesita contar con recursos económicos propios para asumir las pérdidas de una gira, el acceso a los escenarios se vuelve más difícil para quienes no tienen ese respaldo.

El costo de salir de gira también afecta a otros artistas independientes

La experiencia de Nash no es un caso aislado. Los Campesinos! compartieron en 2025 las cuentas de un concierto con entradas agotadas en Dublín que terminó generando pérdidas para la banda. Los gastos de transporte, alojamiento y traslado del equipo superaron los ingresos disponibles, una situación que evidencia que vender todos los boletos no garantiza que una presentación sea rentable.

A esto se suma la discusión sobre los ingresos por streaming. En 2023, LifeBoxset abordó los cambios en las reglas de regalías de Spotify y su impacto en los artistas pequeños, otro de los factores que forman parte de la conversación sobre cómo sostener una carrera musical.

Con su nuevo canal de OnlyFans TV, Nash también quiere compartir la experiencia de viajar y trabajar como artista independiente. Mientras tanto, su decisión de recurrir nuevamente a la plataforma deja una pregunta sobre la industria: ¿por qué una cantante con millones de reproducciones y miles de boletos vendidos todavía necesita buscar ingresos alternativos para poder salir de gira?