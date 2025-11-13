Los seguidores de Kanye West ya pueden comenzar a asegurar su lugar para uno de los conciertos más esperados del año.

La plataforma Superboletos abrió este miércoles 12 de noviembre la venta anticipada exclusiva para fans, destinada a quienes realizaron su prerregistro en el sitio yemexicocity.com.

Aquellos que completaron el proceso recibieron un código especial e instrucciones para acceder antes que nadie a los boletos.

Precios de los boletos para Kanye West en CDMX

Según los primeros compradores, los precios para el show de Ye varían ampliamente dependiendo de la zona elegida.

Las entradas más accesibles, en gradas generales, tienen un costo de 2 mil 852 pesos, mientras que los lugares más exclusivos, en palcos, alcanzan los 24 mil 800 pesos.

Lista de precios estimada:

Palcos: $24,800

Barrera: $18,600

1er Tendido: $12,400

Personas con discapacidad: $6,200

2do Tendido A y B: $6,200

Lumbreras: $3,348

Grada general 1 y 2: $2,852

Un regreso esperado tras más de una década

Kanye West —o Ye, como se hace llamar actualmente— no se presentaba en México desde 2008, cuando ofreció un show inolvidable en plena efervescencia de su carrera. Ahora, tras más de una década de ausencia, el artista vuelve con una propuesta escénica que promete ser tan provocadora y vanguardista como su música y estilo.

Con discos icónicos como The College Dropout, Graduation y Donda, Kanye se ha consolidado como una figura clave en la cultura contemporánea, mezclando arte, moda y sonido en cada proyecto. Su regreso marca un momento especial para la escena musical mexicana, que recibirá a una de las voces más influyentes del hip hop mundial.

El esperado concierto de Kanye West en la Ciudad de México se llevará a cabo el 30 de enero de 2026 en la Plaza de Toros México, un recinto que se transformará en el epicentro de la música y la cultura urbana.