En su épica entrevista de 3 horas y media para el Drink Champs podcast, Kanye West habló por primera vez acerca de su estado de salud mental, admitiendo que, en efecto, está “loco” pero que la gente no podía hacer nada al respecto.

Con un contundente “¿Qué van a hacer ustedes?”, el ahora conocido como Ye, comentó de cómo el llamarlo “loco” solamente ha servido como una forma de cortarle toda oportunidad de debatir, opinar o contestar lo que sea que le digan:

“Desde como diseño, me visto, me corto el cabello, hasta mi religión, opiniones políticas o carrera presidenciable; todo lo que hago o digo lo resumen a un “está loco” y ya, nadie me deja explicarme, opinar o hacer o decir algo al respecto. Es bien sencillo: Kanye está loco. Y ya. Es casi como si tuvieran una fobia a mis opiniones; se siente como se siente el racismo, el sexismo, la homofobia; me están dejando fuera de poder expresarme porque todo lo que haga o diga se resume a un “está loco”. Es muy difícil”.

En el pasado, Kanye expresa que cuando intentó seguirle el juego a la sociedad en cuanto a la temática de salud mental, lo único que obtuvo fue a un terapeuta que cada que lo visitaba, le daba ansiolíticos que lo drogaban y dejaban fuera del juego.

Lo peor era que tal y como NME reporta, durante ese proceso, el supuesto terapeuta aprovechaba para coquetear con Amber Rose, lo que hacía sentir a Ye como si todo el sistema estuviera intentando aprovecharse de él basados en que “estaba loco”.

“Pero créanme cuando les digo: por mi mamá, por Dios; no voy a volver a aceptar esa gigantesca mentira.



O.K, estoy loco ¿y qué van a hacer al respecto? Nada, no pueden hacer nada. No voy a volver a aceptar esa basura nunca más. Necesitamos construir comunidades a partir de la verdad, no de la mentira, no de la manipulación y las drogas que nos hacen actuar como rebaño”.