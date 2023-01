Muchos intérpretes ahora consagrados comenzaron sus carreras incluso trabajando en otros rubros para poder costarse sus sueños. Tal es el caso de Julieta Venegas, la icónica cantautora mexicana nacida en los Estados Unidos, quien recientemente reveló el primer “horrible trabajo” que desempeñó para poder comprarse un teclado.

Venegas, de 52 años de edad, fue la primera invitada del año en el famoso programa de entrevistas de Yordi Rosado, que se transmite en YouTube. Ahí, la cantante habló sobre su exitosa trayectoria confesando que su primer trabajo fue en cadena de comida rápida McDonald’s.

Y es que, tal y como muchos ex empleados de la famosa franquicia podrán constatar, Mc Donald’s es famoso por exigir jornadas extenuantes y ofrecer mal pago a sus empleados. Venegas asegura que ese fue su caso y que solo duró un mes en el puesto, pues sentía que la explotaban.

“Son unos explotadores, no empiezas en la caja, empiezas en la cocina lavando platos. Y luego yéndote a no sé qué y haciendo no sé qué y, o sea, yo traumada. Dije ‘no, no’”.

De hecho, la experiencia fue tan desafortunada que Julieta asegura que desde entonces no ha vuelto a poner un solo pie en Mc Donald’s, independientemente de los años que practicó el vegetarianismo.

“Nunca volví a comer McDonald’s, te lo juro. De hecho después de eso me volví vegetariana, por muchos años, ahora ya no soy vegetariana. O sea no volví y de hecho nunca jamás he vuelto a comer en un McDonald’s después de trabajar ahí”– finalizó la cantante.

