El líder de The Strokes, Julian Casablancas, ha declarado que el icónico sencillo de la banda, “Last Nite”, está “prácticamente muerto para él”.

A lo largo de los años, Casablancas ha expresado su frustración al interpretar los éxitos más populares de la banda, admitiendo que se “cansó” de tocar los mismos temas repetidamente. En 2020 comentó que “la música deja de conmoverte” cuando tocas las mismas canciones una y otra vez.

En aquella ocasión agregó: “Cuando sueñas con tocar música, lo haces pensando en la emoción que genera, pero un aspecto triste de ganarte la vida en esto es que acabas interpretando tantas veces las mismas canciones que pierden el impacto”. “Cuando llevas 30 o 40 shows, la música ya no te conmueve; te sientes falso. Quizá por eso disfruto más tocar con [mi otro proyecto] The Voidz. Last Nite ya no significa nada para mí”.

Julian Casablancas reafirma que “Last Nite” está muerta para él

En una reciente entrevista con The Guardian, “Casablancas reiteró su desdén por “Last Nite”. Al ser cuestionado sobre qué canción ya no soporta escuchar, respondió:

“Last Nite de The Strokes está muerta para mí. No sé exactamente por qué. Hay otras canciones como Reptilia, Hard To Explain, Someday, Take It Or Leave It y New York City Cops que provocan una reacción similar en el público y que aún disfruto… Si escuchara Last Nite en la radio, probablemente la apagaría”.

Julian Casablancas explicó por qué se ha distanciado de The Strokes

El mes pasado también explicó por qué se ha “distanciado” de The Strokes. Tras el lanzamiento de su último álbum ‘The New Abnormal’ en 2020, Casablancas lanzó en septiembre un nuevo trabajo con su proyecto experimental, The Voidz.

En una entrevista con LA Times, le preguntaron si extrañaba más trabajar con The Strokes o con The Voidz. Casablancas respondió:

“Probablemente una dirección más que la otra. No sé si puedo decir más sin ofender a alguien”. Cuando el entrevistador sugirió que eso significaba que extrañaba a The Voidz, Casablancas asintió: “A veces, sí”.

Finalmente, el LA Times le preguntó si sentía que contribuía a una “vibra de opio para las masas” cuando tocaba con The Strokes. Él contestó:

“No, porque ahora también incluyo reflexiones políticas en las canciones de The Strokes. Siempre lo he hecho en cierta medida. Creo que muchos fanáticos de la banda no captan eso, quizá por eso me he distanciado un poco.

Aun así, es un gran trabajo y me siento honrado. No lo considero algo negativo. Si llegara a ser una pérdida de tiempo tan grande que no pudiera hacer algo positivo, lo dejaría. Pero no permito que llegue a ese punto. Al menos eso creo… quizá me estoy mintiendo a mí mismo”.