Recientemente, The Voidz, el proyecto paralelo de Julian Casablancas de The Strokes, anunció el lanzamiento de un nuevo disco titulado ‘Like All Before You’. La noticia produjo revuelo en redes sociales pero no por las razones correctas, pues muchos han criticado la decisión del grupo de usar Inteligencia Artificial para el arte de la portada.

Fans arremeten en contra de The Voidz por el uso de Inteligencia Artificial en su nueva portada

Algunos comentarios de fans y artistas indignados por el uso de la Inteligencia Artificial dicen:

“No puedo creer que estén arruinando su integridad artística con la portada de un álbum de IA. Es una bofetada a los miles de fans artistas que tienen y que les habría encantado ilustrar algo para esto. Extremadamente decepcionado con la elección de quienquiera que haya sido”. “He perdido mucho respeto por ustedes, estaba muy emocionado por ver un nuevo álbum de Voidz, pero usar arte de IA lo rebaja todo, definitivamente tienen el dinero para pagar a un artista de verdad para que haga el arte de su álbum”. “El uso de IA es la cosa más lamentable, ¿cómo podemos ahora confiar en que cualquier cosa de ustedes es auténtica? Realmente desanimado”.

Julian Casablancas responde a la polémica de la Inteligencia Artificial

A través de su cuenta personal en Instagram (@minorbutmajor), Julian Casablancas respondió a la furia de los fans por el uso de Inteligenicia Artificial en el último álbum de The Voidz.

Dijo que en el pasado han apoyado el “arte de humanos” y que lo seguirán haciendo, pero que en esta ocasión decidieron usar una imagen generada por IA por que fue la opción que más les agradó.

También dijo que hay dos artistas involucrados en el arte de ‘Like All Before You‘, @bargainhuntersorbalmain quien realizó el arte original de pósters, stickers y merch y @dolorsilentium, quien se encargó de gestionar la portada a través de IA.

“Woah, algunos de estos comentarios… He utilizado mucho arte ‘hecho por el hombre’ y seguiré haciéndolo. (…) No nos salimos de nuestro camino por utilizar arte de IA. Me gustaba la imagen y estábamos trabajando con varias ideas y decidimos que esa sería la portada“ “Pido perdón a los que le temen a las nuevas herramientas, en serio, lo siento. Pero el arte se abre nuevos caminos y la mejor idea al final debe ganar. No estoy apoyando como tal el arte de IA, pero es parte de la cultura ahora. Relájense“.

Like All Before You saldrá el 20 de septiembre y será el primer disco de The Voidz en seis años, siguiendo el lanzamiento de Virtue en 2018, cuyo arte había sido diseñado por el artista argentino Felipe Pantone.

El primer sencillo, “Overture”, fue publicado el pasado 4 de julio y lo puedes escuchar a continuación.