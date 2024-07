Recientemente, Juan Son ha sido tendencia por un par de razones: Por el lanzamiento de “Laberinto”, el primer sencillo de su próximo disco, y por la pelea que protagonizó con sus ex compañeros de Porter.

Ahora, en una entrevista reciente, Juan Son habló sobre aquellos días con su antigua banda, confesando que llegó a disfrazarse para que no lo reconocieran en la calle.

Para promocionar su nueva canción y próximo álbum, Juan Son concedió algunas entrevistas a medios locales, después de años de no involucrarse con la prensa.

En entrevista con Milenio, Juan Son habló de aquella gloriosa época con Porter, cuando eran una de las bandas en español más famosas del indie rock de principios del 2000.

Admitió que cuando viajaban a la CDMX tenía que disfrazarse para que no lo reconocieran en la calle y lo dejaran pasear por la ciudad tranquilo, pues tanta fama “lo asustaba”.

“A mí me gustar en la calle. Mimetizarme, ir así en mi mundo. Hubo un tiempo que llegaba a la Ciudad de México y sí era como medio de broma y no me gustaba [la fama]”.

“Adrede yo me disfrazaba para evitar eso porque no le hace bien a nadie y está chido ser respetuoso y admirar la música, pero esa onda de Elvis se me hace muy dañina. Me asustaba”