Gene Simmons de KISS no es el único que teme que el rock esté muerto, pues también es una preocupación que aqueja al ex- Red Hot Chili Pepper y actual músico de Pearl Jam, Josh Klinghoffer.

Mientras que las inquietudes del músico septuagenario de KISS se basan en el desprecio a la tecnología y el cambio del modelo de negocio para los artistas del siglo XXI; los argumentos de Klinghoffer, de 42 años de edad, se inclinan más hacia lo filosófico, en cuanto al impacto que el rock n’ roll tiene en la cultura en general.

En una entrevista reciente con el podcast Tuna On Toast With Stryker, el guitarrista explicó:

“El rock and roll está básicamente acabado, o pronto lo estará 💀. Espero que no, y estoy seguro de que la gente siempre estará saltando por los escenarios con guitarras; pero no sé si importará de la misma manera”.

Continuó: “Hubo una verdadero pico de lo que el rock ‘n’ roll hizo a la cultura y cómo habló al poder y creo que ESO nos ha sido arrebatado. Por muy triste que sea, tenemos que encontrar otra cosa o los músicos de rock tienen que ser más inteligentes, no lo sé”.

Vía Tuna On Toast With Stryker.