Recientemente, Foo Fighters reveló a su nuevo baterista durante un evento transmitido en vivo y se trata de nada más y nada menos que del veterano Josh Freese.

La banda iniciará una gira masiva – su primera sin el baterista Taylor Hawkins, quien murió trágicamente en Colombia el año pasado – en New Hampshire el 24 de mayo.

Aunque la banda anunció su intención de continuar a finales del año pasado, hicieron todo lo posible por no revelar la identidad de su nuevo baterista. Jugaron con esto durante los primeros momentos del livestream, titulado “Foo Fighters: Preparing Music for Concerts“, que mostraba a todos los miembros bromeando entre ellos en su sala de ensayo, con las guitarras encendidas.

Foo Fighters officially have a new drummer !! Welcome Josh Freese !! pic.twitter.com/gcXGMGCV0H — Giuseppe Mercadante (@itsmercadante) May 21, 2023

No es difícil ver por qué Freese fue la opción perfecta para Foo Fighters. Es amigo de Grohl y Hawkins desde hace mucho tiempo, y es un veterano as de sesión que ha tocado con Guns N’ Roses, A Perfect Circle, Puddle of Mudd, Nine Inch Nails, Weezer, Paramore, The Replacements, Sting y The Vandals, y esos son sólo los grupos de rock con los que ha trabajado.

A lo largo de los años ha tocado con una variedad alucinante de músicos diferentes en más de 300 grabaciones, desde pop hasta rock y country: Su versatilidad queda demostrada por el hecho de que en el festival de Coachella 2022 actuó tanto con Danny Elfman, líder de Oingo Boingo y el compositor de cine favorito de Tim Burton; como con los magos del hiperpop 100 Gecs, dos artistas radicalmente distintos que requerían estilos muy variados, y él cumplió con ambos.

Pero Freese no sólo es un músico con una amplia experiencia que conoce bien la banda y su música, sino que su presencia resuelve muchos de los problemas a los que se enfrentaría cualquiera que asumiera el papel de Hawkins: Es conocido como uno de los mejores baterías de sesión del sector, sin embargo; el hecho de que sea menos familiar para el público es en realidad una ventaja, por lo que no habrá ninguna asociación de bandas anteriores (a pesar de que ha tocado con docenas).

Como demuestra su largo currículum, puede tocar prácticamente en cualquier estilo, y a sus 50 años es de la misma generación que la mayoría de los demás miembros de la banda. No está claro si ahora es un miembro permanente de la banda o actúa como una especie de freelance a largo plazo.