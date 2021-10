Desde hace un tiempo ya que Jonny Greenwood ha estado trabajando en el score de la siguiente película dirigida por Jane Campion, “The Power of the Dog”. Y ahora que el soundtrack oficial estará disponible a partir del próximo mes, el integrante de Radiohead nos adelanta dos tracks de este arduo trabajo.

Bajo el título de “25 Years” & “West”, Greenwood nos abre las puertas a dos polos opuestos dentro del soundtrack que realizó.

Mientras que él mismo describe a la película como una interesante semántica entre la complejidad del personaje pues se define como un vaquero en tiempos modernos, y la dualidad de su simpleza al provenir de un contexto más humano que es el campo, los caminos, las carreteras.

“Eso me permite poder llevar ciertas aristas a niveles complejos e importantes, pero sin perder el piso de lo sencillo, lo dulce, lo balanceado. Ha sido un gusto poder trabajar en esta película”.

Chequen a continuación los dos sencillos. ‘The Power of the Dog‘ se estrenará en Netflix el primero de diciembre y ya corre a convertirse en un favorito en el ala alternativa de la plataforma.

¡No podemos esperar!