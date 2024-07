El guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood, ha estado en cuidados intensivos en el hospital en los últimos días, pero ya está “fuera de peligro”, según un comunicado de su proyecto paralelo, The Smile.

“Hace unos días, Jonny se puso gravemente enfermo a causa de una infección que necesitó tratamiento hospitalario de urgencia, parte de él en cuidados intensivos”, se lee en el comunicado. “Afortunadamente, ahora está fuera de peligro y pronto volverá a casa”.

The Smile cancela gira por salud de Jonny Greenwood

Greenwood, de 52 años, ha estado de gira con su compañero de Radiohead, Thom Yorke, en The Smile en los últimos meses. Sin embargo, ahora han cancelado futuros conciertos.

“El equipo médico a cargo del cuidado de Jonny nos ha ordenado cancelar todos los compromisos hasta que haya tenido tiempo de recuperarse por completo”, dice el comunicado.

“Con ese fin, se cancela la gira de The Smile por Europa en agosto. Todos deseamos a Jonny una pronta recuperación”.

No se dieron más detalles sobre su infección.

Además de ser miembro de Radiohead y The Smile, Greenwood es un compositor de cine nominado al Oscar, con bandas sonoras para películas como ‘The Phantom Thread’, ‘Spencer’, ‘There Will be Blood’ y ‘The Power of the Dog’.

Este verano, también ha tocado junto con el músico árabe-israelí Dudu Tassa.

La banda, en la que también participan el cantante Thom Yorke y el baterista Tom Skinner, había anunciado una serie de fechas europeas en apoyo de su álbum de 2024, Wall of Eyes.

En junio, la banda actuó en Alemania, República Checa, Serbia, Rumanía, Croacia, Bulgaria e Italia. A partir del 13 de agosto, The Smile actuaría en Sigulda (Letonia), Varsovia (Polonia), Fráncfort (Alemania), Múnich (Alemania), Viena (Austria), Burdeos (Francia) y Valencia (España).