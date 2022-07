No cabe duda de que cuando las leyendas se juntan siempre hay un sentimiento de emoción que no se puede contener. Imagínense a Johnny Marr de The Smiths junto a nada más y menos que Pearl Jam. ¿Ya? Pues bueno, eso es lo que vivieron los asistentes del BST Hyde Park Music Festival el pasado 09 de julio.

Interpretando ‘Throw Your Hatred Down’, canción original de Neil Young, Eddie Vedder se vio acompañado en el escenario de esta leyenda que junto a McCready, dieron vida a las cuerdas de tan legendaria canción lanzada en agosto del ’95 como parte del disco ‘Mirror Ball‘, el cual se consagró como el álbum No. 21 de Neil, pero también aparece en el “Neil Young And Pearl Jam”.

En un concierto con 65,000 asistentes, la visita de Marr causó sensación entre los nuevos y viejos fans de la banda. Si bien originalmente el concierto estaba programado para 2021 junto a Duran Duran, el evento se canceló por cuestiones de COVID y se reprogramó con la presencia de Johnny Marr.

