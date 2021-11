La última vez que supimos del icónico guitarrista que diera vida a las mágicas cuerdas de The Smiths, fue el pasado mes de agosto que nos presentó “Spirit, Power And Soul.”, track que anunciaba la continuación de su siguiente EP el cual, está destinado a formar parte de una saga de 4 entregas.

Y ahora que ha decidido que ‘Fever Dreams Pt 1 & Pt 2’ serán lanzados como un álbum doble el próximo 2022, Marr nos adelanta dos sencillos más provenientes de dicho trabajo bajo los títulos de “Tenement Time” & “Sensory Street”.

Mientras que el sonido de ambas dista mucho de si mismas, la realidad es que la narrativa va atada a un mismo contexto: el sentimiento de ser un niño creciendo en Inglaterra entre sus grandes historias de antaño, pero crudas realidades presentes.

“Suena a un cliché, pero ser un niño creciendo en Manchester va con muchas experiencias muy bizarras incluidas. Cuando entra la rebeldía, descubres el verdadero significado de la cultura que da vida a tu ciudad. Yo lo descubrí a la mala pero creo que eso es lo emocionante de crecer”. Johnny Marr para Stereogum

Escuchen lo más reciente de Johnny Marr y conozcan el tracklist de este doble disco:

01 “Spirit, Power & Soul”

02 “Receiver”

03 “All These Days”

04 “Ariel”

05 “Lightning People”

06 “Hideaway Girl”

07 “Sensory Street”

08 “Tenement Time”

09 “The Speed Of Love”

10 “Night And Day”

11 “Counter-Clock World”

12 “Rubicon”

13 “God’s Gift”

14 “Ghoster”

15 “The Whirl”

16 “Human”