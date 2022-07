El término “héroe de la guitarra” no se utiliza con frecuencia hoy en día. Durante un tiempo, a finales del siglo XX, ser el mejor guitarrista era una aventura en la que sólo se embarcaban los más valientes. A medida que se acercaba la década de los 90 y el milenio, la idea de ser un guitarrista virtuoso pronto se disolvió en los registros de la historia. Pero si hay un hombre en la era moderna del rock que se merece ese galardón, ese es John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers.

Habiéndose reincorporado recientemente a la banda tras un paréntesis, el trabajo de Frusciante con los maestros del funk-rock se ha convertido en su logro definitorio. Una gran cantidad de canciones podrían ser anunciadas como algunos de sus mejores trabajos dentro del conjunto, pero ¿cuál cree el propio guitarrista que es su mejor momento con los RHCP?

Dada la personalidad introvertida de Frusciante, no ha habido innumerables ocasiones en las que hable abiertamente de su trabajo. Sin embargo, sí que ofreció algunas de las canciones de los Red Hot Chili Peppers de las que se siente más orgulloso, cuando pasó por los estudios de SiriusXM en 2004.

“Parece que me gustan mucho las caras B”, confesó entonces Frusciante. “Espero que algún día hagamos un disco de caras B porque realmente, en muchos sentidos, estoy más orgulloso de nuestros Lados B que de cualquiera de nuestras canciones del álbum”. Continuó explicando:

“Me gusta mucho ‘Rivers of Avalon’; ‘Eskimo’, y del álbum Californication, ‘This Velvet Glove’. También me gusta mucho la cara B del sencillo ‘Scar Tissue’, ‘Instrumental Number 1′; y ‘Gong Li’ .

Vía SiriusXM.