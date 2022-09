Jimi Hendrix es considerado como uno de lo guitarristas más virtuosos que ha pisado el planeta y, bajo el hechizo de sus seis cuerdas, dominó la escena del rock entonces influenciada por la psicodelia.

Es así que, como estandarte del género, desdeñó el trabajo de algunos colegas como es el caso de Pink Floyd, cuya música crítico por “no decir nada”, además de señalar sus actos en vivo como “meros espectáculos de luz”.

En el libro de Steve Roby ‘Hendrix On Hendrix: Interviews And Encounters With Jimi Hendrix’, el legendario guitarrista reveló su opinión sobre la música de Pink Floyd en dos entrevistas distintas en el mismo año.

Hablando con Steve Barker, de Unit, en enero de 1967, Hendrix habló primero de la recién estrenada escena psicodélica y luego compartió sus sinceras opiniones sobre Floyd.

Jimi Hendrix declaró en la entrevista que había grupos en la escena que los fans creían que tocaban música psicodélica. Sin embargo, según el icono de la guitarra, todas esas bandas no hacían más que “encender las luces y tocar ‘Johnny B. Goode’ de Chuck Berry con los acordes equivocados”.

“Cuando la gente dice: ‘Mira a esa banda – ¡están tocando música psicodélica!’ y todo lo que realmente están haciendo es parpadear luces y tocar ‘Johnny B. Goode’ con los acordes equivocados. Es terrible”. Hendrix dijo entonces lo siguiente sobre Pink Floyd: “He oído que tienen unas luces preciosas, pero no suenan a nada”. Vía Rock Celebrities.

10 meses después, en noviembre de 1967, Steve Barker volvió a entrevistar a Hendrix y, durante la charla, el guitarrista reveló que la Jimi Hendrix Experience podría haber quedado atrapada en la escena hippie, pero que no quería que el ensamble fuera catalogado como ‘hippie’ y/o ‘psicodélico’.

Después de eso, Hendrix declaró que les molestaba que “el único significado de lo psicodélico fuera la expansión de la mente”.

Luego puso como ejemplo a Pink Floyd y dijo que no podía realmente escuchar lo que decían en sus canciones.

“Nos molesta porque ‘psicodélico’ sólo significa expansión mental de todos modos”. “No puedo escuchar ni una sola palabra de lo que dice Pink Floyd. Nos pasa, pero esa es nuestra opinión particular y no la de todos”. Vía Rock Celebrities.

Y aunque Jimi Hendrix pensó en un principio que Pink Floyd no eran más que bonitos espectáculos de luces carentes de contenido lírico, parece que cambió de opinión meses más tarde cuando acepto que la banda actuara como sus telonera.