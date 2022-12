Lanzar 9 albums a lo largo de una carrera de 12 años se dice fácil, pero para Led Zeppelin, definitivamente no lo fue. Y es por eso que ahora gracias a rockcelebrities, nos enteramos cuál es el disco que más trabajo le costó a Jimmy Page y a la banda poder concretar.

Quizás fue por los años, o quizás fue porque con cada disco la vara estaba más alta, pero para Page, quien era el que más tiempo invertía en producción y composición de cada una de las canciones de Zeppelin, ha confesado que ‘Coda‘, el último disco que la banda lanzó en el ’82, fue el más problemático y difícil de todos.

Existen tres razones primordiales por las cuales, ‘Coda‘ fue un infierno personal para la banda. ¿La primera? El disco no nació a partir de la inspiración de la banda ni por el gusto de hacer música, sino que en realidad, Zeppelin tenía una obligación contractual con la disquera y antes de poder terminar su relación con ella, tenían que entregarles un último disco.

Desde ahí, mucho tiempo se perdió en decidir si iban a utilizar canciones rechazadas de discos pasados, o componer nuevos tracks para sacar algo nuevo. Pero el problema, fue que esto les tomó medio año decidir para si quiera poder empezar a trabajar.

¿Lo segundo? Que auténticamente no tenían ideas ni inspiración para hacer un disco. Entonces, lo que hicieron fue decidir tomar grabaciones pasadas, maquetas, letras “experimentales” y armonías innovadoras que no pensaban usar porque no eran muy “Led Zeppelin“.

¿Y lo tercero? Que ya que encontraron las piezas, decidieron divertirse con ello (y lo hicieron).

Cuando por fin encontraron el hilo negro de ‘Coda‘, el lograr empatarlo todo, cuadrar las ideas, estructuras y armonías en las más de 19 canciones que van en todos los lados del disco, el decidir qué sí y qué no, tomó otro rato más.

Al final, no vamos a decir que fue una obra maestra porque definitivamente, hubo más cosas que construyeron a la carrera de la banda, pero definitivamente, el último adiós fue algo difícil.

