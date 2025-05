Jake Holmes, el músico folk estadounidense que compuso la canción original “Dazed and Confused”, ha iniciado una nueva batalla legal contra Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, alegando nuevamente una infracción de derechos de autor.

Esta vez, la demanda también involucra a Sony Pictures, señalando que la canción fue utilizada sin permiso en el documental Becoming Led Zeppelin.

Holmes presentó la demanda en una corte federal de California, acusando tanto a Page como a los productores de la película del uso no autorizado de dos grabaciones en vivo de la canción, sin reconocimiento ni compensación.

Según el documento legal, se habría ignorado una orden previa de cese y desistimiento, y se afirma que los responsables licitaron el uso de la obra como si perteneciera únicamente a Page.

Décadas de disputa por la autoría del tema

El conflicto en torno a “Dazed and Confused” tiene raíces que se remontan a los años 60.

Jake Holmes grabó la canción en 1967, y poco tiempo después fue interpretada por los Yardbirds —banda en la que Page era guitarrista—. Más tarde, Led Zeppelin adaptó el tema para su álbum debut de 1969, sin acreditar a Holmes.

Holmes ya había demandado a Page en 2011 por este motivo, pero ahora insiste en que se han producido nuevas infracciones, especialmente por el uso de grabaciones en producciones como Yardbirds ’68, Live at the BBC Revisited y The Ultimate Live at the BBC.

En su denuncia, solicita una compensación de al menos $150,000 dólares por cada uso indebido de su composición.

Jim McCarty, baterista de los Yardbirds, respaldó en 2013 la versión de Holmes, afirmando que la banda escuchó por primera vez la canción cuando Holmes fue telonero del grupo en Nueva York.