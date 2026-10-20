Jay-Z se habría elegido a sí mismo para el Super Bowl 2027

Según Puck, Jay-Z se habría elegido para el show de medio tiempo del Super Bowl 2027. La NFL y Roc Nation aún no confirman el reporte.

Lo que debes saber

Jay-Z habría elegido encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, programado para el 14 de febrero de 2027 en California.

La información fue reportada por Puck News, pero ni la NFL ni Roc Nation han confirmado oficialmente la participación del rapero.

El Super Bowl LXI está programado para el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, California.

Jay-Z habría elegido su propio nombre para el Super Bowl

Jay-Z podría pasar de organizar el show de medio tiempo a ser su protagonista. Según un reporte de Puck publicado el 20 de octubre de 2026, varias fuentes señalan que el rapero habría elegido su propio nombre para encabezar el Super Bowl LXI. La NFL y Roc Nation todavía no confirman su participación.

La noticia fue retomada por Consequence, que señala que la decisión marcaría la primera presentación de Jay-Z como artista principal del halftime show.

Por ahora, la información no ha sido confirmada oficialmente por el músico, Roc Nation ni la NFL. Sin embargo, el reporte apunta a que el anuncio podría llegar durante el fin de semana, cuando Jay-Z tiene programadas presentaciones en el SoFi Stadium de Inglewood, California, el mismo recinto que recibirá el Super Bowl LXI.

De elegir a las estrellas a ocupar el escenario

Desde 2019, Jay-Z y su compañía Roc Nation participan en la selección y producción del espectáculo musical de medio tiempo de la NFL. Su colaboración con la liga ha llevado al escenario a artistas como Rihanna, Usher, Dr. Dre, Kendrick Lamar y Bad Bunny.

La alianza se renovó en 2024 por otros cinco años, de acuerdo con The Independent.

Si el reporte se confirma, Jay-Z pasaría de tener una influencia decisiva detrás del espectáculo a protagonizarlo personalmente. Entre los nombres que, según la información publicada por Puck News, también fueron considerados para la edición de 2027 están Justin Bieber y Miley Cyrus.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2027?

El Super Bowl LXI se celebrará el 14 de febrero de 2027en el SoFi Stadium, en Inglewood, California. Además del partido, el espectáculo de medio tiempo será uno de los momentos musicales más esperados de la jornada.

La presentación de Jay-Z también llegaría después de un año de importantes conciertos para el rapero, quien ha celebrado aniversarios de dos de sus discos más conocidos: Reasonable Doubt y The Blueprint.

El halftime show se ha convertido en un escenario capaz de marcar la conversación musical global. En los últimos años, artistas como Rihanna y Kendrick Lamar han protagonizado actuaciones que generaron titulares más allá del ámbito deportivo. En LifeBoxset puedes recordar el espectáculo de Rihanna que estableció un récord de audiencia.

¿Hay artistas invitados confirmados para 2027?

Por ahora, no existe una lista oficial de invitados. Aunque Beyoncé tiene experiencia en el espectáculo de medio tiempo y ha colaborado con Jay-Z, no hay ningún anuncio que la vincule con el show de 2027.

La cantante encabezó el medio tiempo en 2013 y regresó como invitada durante la presentación de Coldplay en 2016. Por ahora, no existe información confirmada sobre posibles invitados para la edición de 2027.