Uno de los festivales más esperados del año, el Vive Latino, está a la vuelta de la esquina, y uno de los grandes atractivos es la participación de Molotov.

Sin embargo, en una sorpresiva noticia, la banda mexicana ha anunciado a través de sus redes sociales que Tito Fuentes, uno de sus miembros más emblemáticos, no podrá presentarse en este evento.

En su lugar, el público podrá disfrutar del regreso de un miembro histórico de la banda: Jay de la Cueva.

Tito Fuentes se Ausenta, pero Jay de la Cueva Regresa

Molotov, que ha sido parte fundamental de la historia del rock mexicano, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de que Tito Fuentes, quien ha sido una pieza clave en la banda, no se presentará en el Vive Latino.

A través de un comunicado, Tito explicó que se encuentra en un proceso de rehabilitación física y mental, lo que le ha llevado a alejarse de los escenarios en los últimos conciertos.

“Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%”, expresó Fuentes.

Mientras tanto, la banda contará con la presencia de Jay de la Cueva, un miembro fundador de Molotov, quien tomará el lugar de Fuentes en el escenario durante el Vive Latino.

Reacciones de los Fans: Expectativa y Apoyo

La noticia de la ausencia de Tito Fuentes y el regreso de Jay de la Cueva ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Mientras algunos fanáticos han expresado su apoyo a Tito Fuentes, deseándole una pronta recuperación, otros se muestran emocionados por la oportunidad de ver a Jay de la Cueva nuevamente en la banda.

Algunos comentarios reflejan la mezcla de emociones de los seguidores: