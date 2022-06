El ex bajista de Metallica, Jason Newsted, concedió recientemente una entrevista extremadamente sincera a Metal Hammer que no sólo está repleta de jugosos detalles sobre su época en la banda; sino también de sus opiniones nunca antes difundidas sobre ellos.

Además de revelar que pensaba que “Enter Sandman” era “un poco cursi” y de nombrar las canciones del “Black Album” que no le gustan; Newsted también compartió sus asombrosos pensamientos sobre St. Anger, el primer álbum que Metallica lanzó después de dejara el conjunto.

En un momento de la entrevista, se le pregunta a Newsted si alguna vez ha escuchado alguno de los álbumes que Metallica publicó después de su salida. “Nunca”, respondió.

A continuación, Jason mencionó sus canciones pesadas y dijo que le gustan mucho. Mostrando su respeto y pasión por Sepultura, también reveló una cosa emocionante sobre Metallica. Según él, está abierto a tocar algunas cosas con ellos cuando se lo pidan.

“Todavía me gustan mis canciones pesadas, pero ahora canto de verdad”, revela Jason. “Toco el bajo muy arriba y canto esos coros muy arriba. Todavía me gusta Sepultura y esas cosas… pero realmente no es la forma en que solía hacerlo”.

“Estaría encantado de unirme a ellos para hacer esas cosas si lo quisieran. Todavía hablo con Lars un poco, y le envío mis cosas y él siempre me apoya. Lo aprecio mucho y respeto su opinión. Si me llamara y me preguntara si quiero lanzarme, le diría que sí, pero no estoy seguro de si le diría que sí a alguien más”.

Vía Metal Hammer.