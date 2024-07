Jason Newsted, quien se unió a Metallica como bajista en 1986 tras la trágica muerte de Cliff Burton y que permaneció con ellos hasta 2001; vende ahora en Reverb algunos de los equipos icónicos que utilizó durante su etapa con la banda. “Me he asociado con Reverb para vender por primera vez algunas piezas de mi colección”, explicó.

“En los últimos 30 o 40 años he viajado por ahí tocando música para la gente y he reunido cosas increíbles … me gustaría que llegaran a manos de otros músicos porque yo no puedo tocar muchas a la vez, y guitarras maravillosas como éstas no deberían vivir eternamente en cajas… ¡merecen ser disfrutadas!”.

Qué equipo está vendiendo Jason Newsted

El equipo del que se desprende incluye el bajo de 10 cuerdas Alembic Europa Custom de 1992 que utilizó en la gira del ‘Black Album’, del que dice:

“Es una pieza muy especial de la historia del metal y es única. Esta cosa es una bestia… tienes que ser un auténtico badass para llevarlo, y no digamos para tocarlo”.

También está vendiendo el bajo Zon de 5 cuerdas sin trastes que, según dice, se utilizó para grabar “Until It Sleeps” y que aún conserva la cinta de marcado de ajustes de las sesiones de estudio.

“Esto es un pedazo de metal lore aquí mismo. Tienes la canción en tu colección [y] ese es el bajo que la tocó”.

Otros artículos que vende son su bajo Alembic del 20 aniversario de 1989 (numerado 6 de 200) que, según dice, fue uno de sus primeros bajos Alembic y puede verse en el documental ‘A Year and a Half in the Life of Metallica’.

Un raro bajo PRS con acabado cherry sunburst que utilizó en la gira ‘…And Justice For All’; una guitarra resonadora de 1937; una mandolina de 1928; algunas guitarras pintadas a mano por Newsted y mucho más.

Checa todo el equipo que Jason Newsted está vendiendo en Reverb por aquí y mira un suyo mostrando un montón de cosas y hablando de todo ello a continuación: