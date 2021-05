Con el despido de David Ellefson por parte de Megadeth el pasado lunes (24 de mayo), han circulado rumores sobre quién sustituirá al veterano bajista de la banda. Uno de los nombres que se ha mencionado es el de Jason Newsted, sin embargo, el veterano músico de metal no unirá fuerzas con su colega ex miembro de Metallica, Dave Mustaine.

Newsted, quien no tiene ningún perfil en redes sociales (TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Onlyfans y/o Tinder); dejó que su esposa, Nicole, revelara que no ocupará el puesto de bajista vacante en Megadeth. En un post de Instagram, Nicole escribió:

¡Hola chicos! Dos cosas: 1. Jason no se une a Megadeth. Paz a ellos. Escuchen metal.

Y 2. Jason no tiene cuentas en redes sociales; esto incluye pero no se limita a TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Onlyfans y Tinder. Si recibes DMs de la cuenta de música de Jason Newsted o cualquier otra cuenta que dice ser Jason, debes de saber que ese no es Jason, y deberás de proceder bajo tu propio riesgo.