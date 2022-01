Desde 1986 y hasta el 2001, Jason Newsted se desempeñó como bajista de Metallica, tras la trágica muerte de Cliff Burton en un accidente automovilístico. Durante esos 15 años de trayectoria, Newsted alcanzó la fama gracias a los discos que grabó con el conjunto ( ‘…And Justice for All‘ en 1988; ‘Metallica‘ en 1991; ‘Load‘ de 1996 y ‘Reload’ de 1997); además claro de todas las giras y promociones que realizó en torno a ellos.

Desafortunadamente, en 2001 las cosas dejaron de funcionar para Metallica. Se dice que cada uno de los integrantes se encontraba inmerso en una profunda crisis personal, lo que los llevó a una ruptura que casi les cuesta la supervivencia de la banda. Fue en ese punto que Jason Newsted decidió abandonar la formación, pero ya con una considerable suma económica en la billetera.

Ahora, el bajista ha revelado que aunque estuvo a punto de desperdiciar sus ganancias por estar en la banda más grande del mundo 🤑, se controló y ahorró una cantidad decente de su dinero 😌.

En declaraciones a la revista del club de fans de Metallica, So What!, se le preguntó a Newsted cómo se enfrentó al enorme éxito comercial del ‘Black Album’ de 1991. Admitió que incluso él actuó como un “tonto rico”.

“Era inevitable e imposible que no ocurriera… Me recuerdo personalmente, cuando fui de compras con Kirk en París, y me llevó a un par de tiendas muy, muy bonitas, y gasté un montón de dinero en ropa y zapatos bonitos y demás. Nunca había hecho eso antes. Y pensé que era genial… Así que me dejé llevar por el momento.

Creo que he sido muy, muy moderado con mis ganancias, y por eso todavía las tengo. Pero tuve un par de momentos soltando todo este dinero en vino y m*erda de lujo … Y creo que duró alrededor de – Yo diría que de cinco a seis meses (…) A todos los lugares a los que ibas, en los 55 países en los que tocábamos, te esperaban cuando llegabas… ¿Qué se supone que tienes que hacer?”