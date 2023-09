En una de las colaboraciones más improbables de la industria musical, Jared Leto de Thirty Seconds To Mars ha revelado que grabó una canción con el líder de Deftones, Chino Moreno, hace unos 10 años. El actor y músico compartió la revelación en una nueva entrevista con Zane Lowe, realizada para Apple Music 1.

En la discusión, Leto habló sobre la inspiración detrás del nuevo álbum de su banda, ‘It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day’; su tumultuosa relación con las drogas y otros proyectos que ha llevado a cabo fuera de Thirty Seconds To Mars.

Fue para este último rubro que Leto reveló que tiene guardada una colaboración inédita con Chino Moreno de Deftones, desde que los dos se unieron para componer una canción hace aproximadamente diez años.

“Grabé una canción con Chino de los Deftones hace 10 años y nunca la lancé”, le explicó Leto al presentador, quien pronto se emocionó con la revelación. “Acabo de recordarlo. Se llama ‘Artifact’, que es el mismo nombre del documental”.

El documental al que se refiere Leto es la película de 2012 del mismo nombre de la banda, dirigida por Leto, bajo el alias “Bartholomew Cubbins”; que brindó a los fanáticos una mirada más cercana al funcionamiento del negocio de la música moderna.

El documental del 2012 también llevó a la banda a recibir una demanda por incumplimiento de contrato de 30 millones de dólares, presentada por la discográfica EMI, por la entrega de álbumes y disputas por regalías. También dio lugar a uno de los discos más populares del conjunto, ‘This Is War’ (2009).

Aunque Leto mantuvo breves los detalles específicos sobre la canción colaborativa y no especificó por qué fue archivada, sí le dijo al presentador que pasó “un momento salvaje” trabajando con Moreno y confirmó que iba a “buscar la canción”. Cuando se le preguntó sobre su sonido, respondió:

“Seguro que es una canción de rock… Recuerdo que apareció y dijo: ‘Estoy aquí. Hagamos esto’. Lo cual fue genial porque soy un gran admirador suyo y de Deftones. Me refiero a una banda increíble, increíble. Genial, genial, gran banda”.

En otra parte de la entrevista, Leto también habló sobre su relación con las drogas a lo largo de los años y admitió que había sentido curiosidad por experimentar con diferentes sustancias desde que era joven.

En otras noticias de Jared Leto, el mes pasado Thirty Seconds To Mars compartió su nuevo sencillo “Seasons”, el cuarto extraído de su sexto álbum de estudio ‘It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day’. Es la continuación de los sencillos anteriores “Get Up Kid”, “Stuck” y “Life Is Beautiful”, y el LP completo se lanzó el pasado 15 de septiembre.