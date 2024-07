Para celebrar el lanzamiento de su próximo disco, Jamie xx ha anunciado su regreso a México y ofrecerá un fecha en solitario durante el mes de octubre. Te contamos los detalles.

Jamie xx vuelve a México presentando ‘In Waves Tour’

A un año de su última visita a México, como parte del festival Ceremonia 2023, Jamie xx regresará a la capital para presentar su gira In Waves Tour que promociona el que será su nuevo disco, ‘In Waves’, disponible el 20 de septiembre a través de Young.

Se trata del segundo larga duración en la carrera de Jamie xx y el primero en casi diez años tras su debut discográfico como solista, ‘In Colour’ del 2015.

Grabado durante cuatro años, el segundo álbum de Jamie xx incluye apariciones de Robyn, The Avalanches, Panda Bear, Kelsey Lu, Honey Dijon, John Glacier, Oona Doherty y sus compañeros de The xx, Romy y Oliver Sim.

Hasta el momento ya hemos podido escuchar varios sencillos de ‘In Waves’, incluyendo “Badie On The Floor”, “It’s So Good”, “Treat Each Other Right” y, más recientemente, “Life”.

Jamie XX en el Pepsi Center WTC 2024

En redes sociales, Jamie xx anunció su regreso a México para promocionar su nuevo disco, ‘In Waves’. La cita será el próximo 2 de octubre en el Pepsi Center WTC.

Los boletos se venderán a través de Ticketmaster y la preventa para clientes Citibanamex será este jueves 11 de julio, mientras que la venta general sucederá el viernes 12 de julio. Los precios aún no han sido confirmados.

Mientras tanto, ‘In Waves’ tendrá su presentación oficial en el Alexandra Palace en Londres y después recorrerá el circuito global de festivales, incluyendo el Pitchfork Music Festival, Hard Summer y Life Is Beautiful, entre otros.