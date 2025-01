A lo largo de su carrera, Metallica ha lanzado álbumes que se han convertido en pilares del metal y referentes de la música pesada.

Sin embargo, el cantante y guitarrista James Hetfield ha revelado cuál es su disco favorito de la banda, y sorprendentemente no es Master of Puppets, uno de los más aclamados de la historia del metal.

El legado de The Black Album: Un giro en el sonido de Metallica

A menudo se le conoce como ‘The Black Album’ debido a su icónica portada, y es sin duda uno de los discos más influyentes de Metallica.

Publicado en 1991, este álbum marcó un antes y un después en la carrera de la banda. Si bien ‘Master of Puppets’ y ‘Ride the Lightning’ se consideran obras maestras del thrash metal, ‘The Black Album’ representó una reinvención sonora que cautivó a un público más amplio. La banda empezó a incorporar elementos más melódicos, con toques de hard rock, blues e incluso música clásica.

A pesar de su enorme éxito comercial, con hits como “Enter Sandman“, “The Unforgiven” y “Nothing Else Matters“, el álbum fue recibido con críticas mixtas.

Los fanáticos del thrash metal más puro consideraron que Metallica estaba traicionando sus raíces al optar por un sonido más accesible. Muchos lo vieron como un movimiento “comercial“, un enfoque que se alejaba de la crudeza que definía a la banda en sus primeros años.

Hetfield habla de la “batalla constante” que dio lugar al mejor álbum de Metallica

Sin embargo, para James Hetfield, ‘The Black Album’ representa el punto culminante de la banda. En una entrevista con VH1, Hetfield reflexionó sobre el proceso de creación del disco, que estuvo marcado por una tensión constante entre él y el baterista Lars Ulrich.

Según Hetfield, las disputas y diferencias durante la grabación fueron esenciales para el resultado final:

“Era una batalla constante entre Lars y yo. Pasábamos horas discutiendo sobre cosas ridículas, pero esa tensión, esa estática, creó una electricidad única que nos permitió alcanzar nuestro punto más alto”.

Este momento de fricción y creatividad, según Hetfield, fue clave para la energía del álbum, y aunque algunos lo consideraron un desvío de su sonido original, el resultado final se convirtió en un éxito rotundo y un hito para Metallica.

El legado atemporal de The Black Album

A pesar de las divisiones que causó en su momento, ‘The Black Album’ sigue siendo un referente en la historia del metal. Con canciones que se han convertido en himnos, como “Don’t Tread on Me”, “Sad But True”, y la ya mencionada “Nothing Else Matters”, el disco ha trascendido las barreras del tiempo y sigue siendo uno de los más vendidos de la historia del rock.

Hoy en día, ‘The Black Album‘ es un clásico que no solo marcó la transición de Metallica hacia una mayor aceptación en el mainstream, sino que también inspiró a generaciones de músicos y fanáticos del metal.

Aunque Hetfield sigue reconociendo el valor de ‘Master of Puppets’, está claro que ‘The Black Album’ ocupa un lugar especial en su corazón y en el de millones de seguidores alrededor del mundo.