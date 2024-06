En el último episodio de The Metallica Report, James Hetfield habló sobre el tiempo que Metallica pasó en Dinamarca grabando ‘Ride the Lightning’ (1984) y ‘Master of Puppets’ (1986) e incluso reveló que “robaban comida a otras bandas” y “dormían en el suelo” para salir adelante.

Durante la charla, el líder habló de los días que él y Lars Ulrich pasaron en los Sweet Silence Studios de Copenhague. Admitió que tuvieron que robar algunas cosas de otras bandas, pero no se refirió a eso como “robar”.

Metallica robaba comida y dormía en el suelo durante sus primeros años

“Estábamos arriba en el ático, durmiendo en el suelo y robando comida de otras bandas que pasaban por allí, tomando bicicletas sólo para desplazarnos, robando botellas de cerveza vacías para entregarlas por más cerveza. Hubo muchos robos”.

Añadió: “No teníamos nada, no teníamos una m*erda. Así que no fue un robo, simplemente lo tomamos prestado para siempre”.

El estudio también tenía mucha música que los miembros de la banda podían escuchar. Incluyó sesiones de artistas como Chet Baker y ‘Rainbow’ de Ritchie Blackmore:

“Lars y yo dormimos en el almacén de cintas de arriba de Sweet Silence y mirarlo fue como, vaya, el material de Richie Blackmore y todo tipo de bandas diferentes que han pasado por allí haciendo cosas”.

La diferencia entre ‘Ride The Lightning’ y ‘Kill ‘Em All’

Hace un par de años, el propietario del estudio Flemming Rasmussen señaló que Metallica experimentó un crecimiento artístico. Rasmussen sintió que las “habilidades técnicas de Metallica no eran tan avanzadas como sus ambiciones” durante ‘Kill ‘Em All’ (1983).

Sin embargo, también dijo que ‘Ride the Lightning’ significó un cambio notable y su crecimiento se pudo ver fácilmente entre los dos álbumes:

“Cuando escuchamos lo que habíamos hecho, quedaron impresionados y muy orgullosos. Nunca había escuchado ese tipo de potencia a través de las bocinas del estudio. Habían madurado bastante y sus circunstancias mejoraron (esta vez tenían habitaciones de hotel, en lugar de dormir en el piso de un amigo), pero eran igual de agradables”.

“Todos los días cenaban con mi esposa y conmigo en nuestra casa antes de comenzar a grabar a las 7 p. m., y siempre era divertido tenerlos cerca”.

Puedes escuchar el nuevo episodio a continuación: