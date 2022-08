Bien dicen por ahí que no hay que juzgar a un libro por su portada y, en el caso de James Hetfield, el reconocible líder de Metallica, este dicho popular se convierte en una auténtica realidad.

De aspecto duro y solitario, Hetfield, a sus 28 años de edad, se permitió bajar por un momento la guardia y vulnerarse sobre los traumas de su infancia en ‘The Black Album’ (1991). Particularmente en los cortes “The Unforgiven” y “The God That Failed”.

Hetfield creció en un hogar de la Ciencia Cristiana, en el que toda la ciencia médica estaba restringida en favor de la oración.

“De niño me resultaba muy extraño que me criaran en esta religión y que no pudiera asistir a ciertas clases de salud en la escuela. Sacaban sus libros de salud y se suponía que no debía aprender sobre el cuerpo porque ‘esto es sólo una cáscara para tu alma’ y todo eso”.