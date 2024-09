Jack White ha lanzado el video oficial de su nueva canción “That’s How I’m Feeling”, perteneciente a su álbum más reciente, No Name. El video, que ya está disponible en YouTube, muestra una compilación de escenas de su gira pop-up, la cual ha sido anunciada con poca antelación en cada parada.

En el video, se puede ver a Jack White interpretando la canción en diferentes escenarios, capturando la energía y el dinamismo de sus presentaciones en vivo. La edición del video combina múltiples tomas y capturas de pantalla, creando una experiencia visual única que complementa perfectamente la vibra de la canción.

El álbum No Name, lanzado a través de Third Man Records, ha sido bien recibido por la crítica y los seguidores de White. La canción “That’s How I’m Feeling” destaca por su estilo enérgico y la distintiva voz de Jack White, que sigue sorprendiendo con su versatilidad y creatividad musical.

Además del lanzamiento del video, Jack White ha estado realizando una serie de conciertos sorpresa en varias ciudades, anunciando las fechas y lugares con muy poca antelación. Esta estrategia ha generado mucha expectativa y emoción entre quienes siguen su carrera.

Si aún no han visto el video, les recomendamos que lo busquen en YouTube y disfruten de esta nueva entrega de Jack White. Sin duda, es una muestra más de su talento y capacidad para reinventarse constantemente en la escena musical.