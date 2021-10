‘Call of Duty: Vanguard’, el video juego creado por Activison que se estrenará este próximo 05 de noviembre en Xbox Series X and Series S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One & Microsoft Windows, ha recibido un tratamiento especial cortesía de Jack White para su soundtrack original.

Bajo el título de “Taking Me Back“, el músico decidió sumarse al proyecto al haber grabado absolutamente todo desde los estudios de Third Man Records en Nashville, reporta Pitchfork.

Sin embargo, como era de esperarse de Jack, el sencillo no solamente se lanzó como parte del anuncio de ‘Call Of Duty: Vanguard’, ya que también decidió crear una especie de lado b titulado “Taking Me Back (Gently)”, el cuál también está disponible para su escucha y aunque sí, pertenece al OST del videojuego, este fue más como una especie de proyecto personal que lanzó más por gusto que por compromiso (y que seguramente es algo así como la contraparte del 1er sencillo ya que este tiene más pinta de sonar al final de ‘COD‘ dando así una especie de cierre sonoro).

¿Quieren escucharlos? ¡Chéquenlos por acá y miren el trailer de ‘Call Of Duty: Vanguard’!