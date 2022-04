Como parte de la promoción para su nuevo álbum, ‘Fear of the Dawn‘, Jack White se ha tomado el tiempo para ofrecer diferentes entrevistas a medios alrededor del mundo.

Recientemente, idolator fue quien reveló que durante su más reciente visita a la cabina de Zane Lowe para Apple Music, White confesó que por allá del 2008, no contaba precisamente con el temple con el que cuenta hoy para desenvolverse entre conciertos, soundtracks y grabaciones de discos, pues cuando se le encargó dar vida a ‘Quantum of Solace‘, parecía estar dividido entre la expectativa del público, la presión del estudio y la presión que él mismo se colocó en los hombros:

“En el momento sentía que todo mundo opinaba y que había demasiadas opiniones divididas, pero fue en un concierto de Zoe Kravitz que me encontré a Prince y me dijo: “a mí me pareció muy sólido lo que hiciste con el soundtrack”.



Cuando le expliqué cómo me sentía simplemente me dijo: “Jack, a ti nadie te puede decir cómo tocar la guitarra. Sólo hazlo”