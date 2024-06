Las y los metaleros también podrán disfrutar del recién renovado Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), pues Iron Maiden llegará al recinto para presentar su más reciente gira, ‘The Future Past World Tour’. Además, no vendrán solos, pues recientemente se anunció que Disturbed será el grupo invitado para abrir la noche. Te contamos los detalles.

A dos años de su última visita a México, como parte del ‘Legacy of the Beast Tour’, la Doncella de Hierro está lista para volverse a encontrar con sus fans mexicanos.

En esta ocasión, Iron Maiden presenta ‘The Future Past World Tour’ que, desde su arranque en mayo de 2023, ha atraído a más de 1 millón de fanáticos alrededor del mundo. La gira celebra el más reciente disco de Maiden, ‘Senjutsu’ (2021), que es parte del tema de la gira, junto con su álbum de 1986, ‘Somewhere in Time’.

Esta es la cuarta gira de Iron Maiden centrada en una parte particular de su historia. Como regalo para todos los fans, se ha escuchado en directo el corte “Alexander the Great” por primera vez.

Antes de la actuación estelar de Iron Maiden, los fans podrán disfrutar del conjunto de heavy metal de Chicago, Disturbed.

La última vez que vimos a David Draiman y compañía fue en el lejano 2016, como parte del Knotfest México, junto a Avenged Sevenfold, Slayer y Marilyn Manson.

Fue en 2021 cuando Disturbed lanzó su último álbum, ‘Divisive’, del que se desprenden sencillos como “Hey You” y “Bad Man”.

Iron Maiden y Disturbed se presentarán en el nuevo Estadio GNP Seguros el próximo 20 de noviembre en punto de las 9 de la noche. Los boletos ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster con los siguientes precios más cargos por servicio:

