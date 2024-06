Interpol ha pedido disculpas por haber utilizado sin permiso la obra de un artista para uno de los carteles de su gira de promoción del 20º aniversario de Antics.

Veinte años después del lanzamiento de ‘Antics’ en 2004, Interpol se prepara para una gira por el Reino Unido y Europa.

La gira pasará por salas de Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo y otras ciudades antes de culminar con un gran espectáculo en el Alexandra Palace de Londres, seguido de una serie de fechas en Estados Unidos.

Durante el tour tocarán el álbum completo de principio a fin, dando a los fans OG la oportunidad de celebrar grandes clásicos como “Evil”, “Narc” o “C’mere”.

Sin embargo, el cartel de la gira ha causado polémica después de que un artista acusara a la banda de plagiar su obra. El cartel se asemeja a la obra del artista neoyorquino Tony Sjöman.

En concreto, se parece a un mural que Sjöman hizo por encargo. Aunque no es una réplica exacta, las similitudes son lo suficientemente fuertes como para notar el plagio. En respuesta, @greymatterbbox, un amigo de Sjöman llamó la atención de la banda en redes sociales.

“Al principio, cuando vi este increíble póster de la nueva gira de Interpol, me sorprendió la idea de que mi amigo tuviera un proyecto tan genial en el que trabajar… cuando me puse en contacto con Rubin Art/Tony Sjöman con una foto, me dijo: ‘¿Dónde has encontrado esto?'”, escribió en Instagram.

“Le señalé el post y me dijo que habían robado esta obra de arte y la habían reutilizado para su propio marketing… no se pusieron en contacto, no pidieron permiso”, continuó.