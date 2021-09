¡Increíbles noticias para los fanáticos de Interpol! El trío neoyorquino está listo para ofrecer música nueva a sus seguidores, pues ha confirmado que se encuentran trabajando en un nuevo material discográfico, sucesor de su larga duración del 2018 ‘Marauder’ y su epé del 2019, ‘A Fine Mess’.

Según recoge un comunicado de prensa (vía NME), Banks, Fogarino y Kessler se han trasladado a Londres para grabar el que será su séptimo material discográfico, bajo la producción de Flood y Alan Moulder. Aún no se ha ofrecido una fecha fija de lanzamiento, pero se sabe verá la luz en algún punto del 2022.

Juntos, Flood & Moulder, han trabajado con Depeche Mode, Nine Inch Nails y Smashing Pumpkins, y ganaron un premio BRIT por el álbum de Foals del 2014, ‘Holy Fire’.

Flood (cuyo nombre real es Mark Ellis) ha trabajado en un gran número de clásicos, como ‘The Joshua Tree’, ‘Achtung Baby’ y ‘Zooropa’ de U2; ‘To Bring You My Love’ y ‘Is This Desire’ de PJ Harvey; ‘Movement’ y ‘Get Ready’ de New Order; y muchos otros. También ha trabajado en álbumes de Goldfrapp, The Killers, Warpaint, Nick Cave and the Bad Seeds, The Charlatans y Jehnny Beth, entre otros.

Moulder, por su parte, trabajó en el emblemático ‘Loveless’ de My Bloody Valentine y también colaboró con otras leyendas del shoegaze de la época, como Lush, Ride, Curve y Swervedriver. También ha trabajado con Blonde Redhead, Arctic Monkeys, Suede, Beach House, The Cure, Foo Fighters, Editors, The Joy Formidable y muchos otros. Anteriormente mezcló el álbum de Interpol de 2014, ‘El Pintor’.