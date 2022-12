Puede ser que miles de personas sean fanáticas de Metallica, pero la Inteligencia Artificial no está muy convencida del talento de la banda.

Recientemente, una IA reseñó ‘Master of Puppets’, el seminal disco de 1986 de Metallica y, aunque hubo algunos cuantos halagos (sobre todo dirigidos al trabajo de Cliff Burton); el mecanismo concluyó que de no ser por Lars Ulrich, ‘Master of Puppets’ sería un clásico del thrash metal, ¡ouch!

Recientemente, Louder hizo uso de ChatGPT, un nuevo software que utiliza el aprendizaje profundo para responder a las preguntas del usuario de forma similar a la humana. Básicamente, haces una pregunta y te dará una respuesta.

Primero se le pidió una reseña positiva y la IA dijo que la labor de Cliff Burton en el bajo es sobresaliente y que a menudo pasa desapercibida. Aseguró que su forma de tocar es “técnicamente impresionante y emocionalmente poderosa”, y un elemento clave del sonido general del álbum.

“Utiliza el bajo con maestría para anclar las canciones y llevar el ritmo, al tiempo que añade sus propios toques creativos y solos”. Vía Louder.

Sin embargo, cuando se le solicitó a la IA entregara una “mala reseña” del álbum, todos los argumentos se fueron en contra de Lars Ulrich, cuya ejecución fue tildada como “simplista, repetitiva, poco inspiradora y decepcionante”.

Incluso, aseguró que es gracias a Ulrich que el álbum ha “envejecido mal” y le resta valor auditivo a la escucha generalizada.

Así como la IA, algunos humanos también han criticado el talento de Urich detrás del bombo y platillo, asegurando que no está a la altura de las grandes leyendas del metal como Dave Lombardo, Danny Carey o Vinnie Paul, por mencionar algunos.

En una cita textual, la IA dijo sobre el trabajo de Lars Ulrich en ‘Master of Puppets’:

“La forma de tocar de Ulrich en el álbum se describe a menudo como simplista y poco inspirada, carente de la complejidad y la habilidad de otros bateristas del thrash metal. Sus interpretaciones en canciones como ‘Battery’ y ‘Leper Messiah’ son particularmente decepcionantes, con patrones repetitivos y básicos que no logran elevar la música”. “Además, la decisión de Ulrich de utilizar muchos sonidos de batería artificiales en el álbum ha envejecido mal y resta valor a la experiencia auditiva en general. Esto se nota especialmente en temas como ‘Master of Puppets’ y ‘Damage, Inc.’, donde la batería carece de calidez y pegada.” “En resumen, aunque Master Of Puppets es un álbum importante en la historia de Metallica y del género thrash metal, la batería de Lars Ulrich es un punto débil que le impide ser un disco verdaderamente grande.” Vía Louder.

En noticias relacionadas, “Master of Puppets” (la canción) llegó a Fortnite, tras el repunte de popularidad que aún está experimentando luego de aparecer en ‘Stranger Things’ 4. Entérate de los detalles por aquí.