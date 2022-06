Dentro de ‘Morning View’ (2004), el cuarto esfuerzo discográfico de Incubus, existe una canción titulada “Mexico”, y hoy te contamos cómo es que nuestro país llegó a formar parte del álbum del que se desprenden éxitos como “Wish You Were Here” o “Nice To Know You”.

Para empezar, hay que puntualizar que, cuando la letra se refiere a México, no lo hace hablando de la capital o alguna otra ciudad; sino a la frontera. Esto lo sabemos porque, en una parte de la composición, Brandon Boyd canta “más vale que te arrodilles, antes de que me vaya en el primer tren a México”. Y resulta que, la única manera de llegar a México en tren, es desde algunas ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Houston y Dallas. Los servicios ferroviarios de pasajeros de EE.UU. llegan a la frontera en El Paso.

La inspiración

“México” es una conmovedora reflexión sobre una relación rota 💔, algo con lo que la mayoría de la gente puede identificarse. La canción también parece tener un profundo significado personal para Boyd. En más de una actuación en vivo parece que el tema lo sobrepasa y, aunque nunca ha habido una explicación oficial; el cantante admitió en una entrevista:

“Mientras escribíamos ese álbum, yo estaba en medio de una ruptura bastante desagradable. Uno de mis primeros casos de amor, pérdida y verdadera desilusión”.

Al menos algunas de esas emociones parecen haberse filtrado en “México” con líneas como, “Podías verme sangrar, pero no pusiste presión en la herida”. Subirse al primer tren a México parecía entonces como un escape muy necesario de una situación tan deprimente.

La composición

Musicalmente hablando, “México” es una amable transición acústica en un álbum que, por lo demás, es bastante groovy y ambiental. También se percibe mucho menos experimental, con el frontman Brandon Boyd cantando apasionadamente, mientras Michael Einzinger acaricia su guitarra acústica.

El track también incluye un arreglo de cuerdas que añade ese entorno extra indicativo del sonido característico de Incubus. Boyd muestra su rango vocal y su estilo de canto único, tan diferente de sus anteriores figuras influenciadas por sonidos como el rap.

A pesar de que ‘Morning View’ es más conocido por sus sencillos de corte rockero, “México” destaca como una canción cruda y sin complicaciones de emoción honesta, que captura la melancolía de un hombre que necesita escapar de sí mismo, buscando consuelo al otro lado de la frontera y ahogando sus penas en una botella de tequila.

Y, hablando de la relación Incubus-México, ¿la banda ha tocado el tema en territorio nacional? ¡Así es! lo hizo por primera vez después de 13 años en 2016, como parte del show que ofrecieron en la Arena Ciudad de México. Revive el momento a continuación: