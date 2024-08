En 2025, ‘Morning View‘, el clásico de Incubus, cumplirá 24 años. Para celebrarlo, la banda californiana llevará a cabo una gira de aniversario en Latinoamérica, con una parada especial en la CDMX. Te contamos todos los detalles.

Incubus continúa celebrando al ‘Morning View’

“Morning View” es, sin duda, uno de los grandes discos que el nuevo milenio nos ha regalado. Canciones como “Nice to Know You”, “Are You In?” y “Wish You Were Here” se han convertido en clásicos, y Brandon Boyd y compañía se han dedicado últimamente a revivirlas en vivo alrededor del mundo.

En mayo, Incubus lanzó una nueva versión de “Morning View”, titulada ‘Morning View XXIII’, que presentó una reinterpretación del álbum. En una entrevista con Billboard, el propio Boyd explicó que la idea de volver a grabar este emblemático LP surgió durante la pandemia, cuando organizaron un concierto en directo por Internet en “la sala donde compusimos y grabamos el disco”:

“Escuché la grabación en directo y era buena, pero para mí no era lo suficientemente especial. Entonces comenzamos a considerar la idea de grabarlo como es debido”, comentó Boyd.

Esta idea se materializó cuando la banda interpretó el álbum completo en el Hollywood Bowl en octubre de 2023.

Con el anuncio también llegó la noticia de que el bajista Ben Kenney dejaría la banda después de 20 años. La bajista de gira, Nicole Row, ha ocupado oficialmente su lugar.

Incubus tocará “Morning View” en México

A través de sus redes sociales, Incubus anunció oficialmente el tramo latinoamericano de su gira en celebración de ‘Morning View’. Tendrá lugar durante los meses de marzo y abril de 2025, y, por supuesto, México está incluido.

Coincidiendo con el inicio de la primavera en el país, Incubus se presentará el 20 de marzo en el Showcenter Complex en Monterrey y el 21 de marzo en el Velódromo Olímpico en la CDMX.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, aunque por el momento aún no se han revelado los precios oficiales.