La historia de la música en vivo en el área fronteriza del país no está completa sin mencionar el Iguanas, un pequeño y mítico recinto ubicado en Tijuana, y que acogió a decenas de bandas reconocidas de la época, y que más tarde alcanzarían el estatus de leyendas.

Descrito por John D’Agostino, reportero del LA Times como “A quince minutos de San Diego, pero a años luz de cualquier supervisión parental”; el Iguanas se inauguró un día como hoy, 18 de mayo, pero de 1989, con un espectáculo del artista de dance-pop Stevie B y el conjunto de synth When In Rome.

Según la historia de D’Agostino, empresarios estadounidenses construyeron el club para mayores de 18 años por $1.3 millones de dólares. Ese primer mes, en mayo de 1989, el local presentó a The Fixx, Sheila E., Pete Escovedo, Third World, los Wailers, TNT y, para dar un empujón antes de la inauguración oficial: un espectáculo del Cinco de Mayo con Jane’s Addiction.

El recinto de culto operó de 1989 a 1993; sin embargo, el apogeo de los cárteles de la droga en Tijuana (según recoge Vice); propiciaron un clima de inseguridad en las calles, situación que se tornó en contra del Iguanas, desembocando en su cierre prematuro.

¿Cuándo existió el Iguanas y quién tocó ahí?

Como ya mencionamos, el Iguanas tuvo una fugaz existencia que abarcó tan solo 4 años (1989-1993). No obstante, el legado cultural que dejó es inmenso, ya que por su escenario se presentaron actos seminales como Red Hot Chili Peppers, GWAR, Bad Religion, Soundgarden, The Jesus and Mary Chain, Faith No More, Death, Alice in Chains, Sonic Youth, Nine Inch Nails, Buzzcocks, Primus, Dinosaur Jr., Tool, Slayer, Pearl Jam, Dream Theater, White Zombie, Green Day, Rancid, The Offspring, The Sugarcubes (la primera banda de Björk) y en más de cuatro ocasiones Nirvana.

¿Cuánto costaba un boleto en el Iguanas?

El costo para ver una banda del calibre de Primus, Social Distorsion o The Stray Cats rondaba los $15 dólares. Eso, aunado a las “políticas flexibles del lugar”, ayudaron a que cientos de jóvenes estadounidenses menores de 21 años cruzaran la frontera y disfrutaran del lugar en compañía de algunos locales.

La reputación frenética del Iguanas se deterioró cuando corrió el rumor de que un fanático había muerto durante el show de Sepultura y que ello los llevó al cierre; sin embargo, nunca se demostró la veracidad de dicha información.