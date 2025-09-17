La cantante e influencer Bellakath se vio motivada por la reciente tragedia ocurrida en Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó y dejó al menos 90 heridos.

En un intento por apoyar a las víctimas, la intérprete de “Gatita” adquirió material de curación con un valor aproximado de $121 mil pesos, con la intención de entregarlo en hospitales que atendían a los afectados.

Obstáculos para entregar el donativo

El pasado 11 de septiembre, la artista utilizó sus redes sociales para solicitar información sobre clínicas que estuvieran recibiendo a los lesionados.

Un día después acudió a la Clínica 197 del IMSS en Texcoco, pero allí le informaron que no podían aceptar el donativo porque contaban con los insumos necesarios.

Más tarde se trasladó a la Clínica 53 del IMSS, en Santa Martha, otro de los puntos donde fueron atendidas víctimas de la explosión.

Sin embargo, en ese lugar también le negaron la entrega bajo el argumento de que ya no quedaban pacientes hospitalizados por el accidente.

@labellakath Compré 120,000 pesos de materiales de curación, siempre habrá un lugar donde podamos llevarlos, escríbanme donde se necesitan. ♬ sonido original – BELLAKATH 👸🏻

La frustración de un gesto solidario

Al enfrentar estas negativas, Bellakath compartió su experiencia a través de TikTok, explicando la situación y pidiendo a sus seguidores recomendaciones de instituciones, asociaciones o personas que pudieran necesitar los materiales médicos.

“Aunque ya no sea para las víctimas de la explosión, lo importante es que llegue a quien lo necesite”, aseguró con firmeza.

El caso puso en evidencia las dificultades que enfrentan los donadores independientes al intentar canalizar apoyos de manera directa a hospitales públicos.

Aunque su gesto fue bien recibido en redes, la falta de mecanismos formales limitó la entrega inmediata de los recursos adquiridos.

Hasta el momento no se ha confirmado si los insumos médicos donados por la cantante lograron llegar a alguna institución.

Lo cierto es que el interés de Bellakath por ayudar abrió la conversación sobre la necesidad de crear canales más claros para que este tipo de apoyos espontáneos puedan beneficiar a quienes realmente lo requieren.