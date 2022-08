El pasado 11 de agosto se conmemoró el que hubiera sido el 63º cumpleaños de Gustavo Cerati y, en este contexto; ha resurgido una vieja entrevista en donde el cantante argentino revela la bizarra manera en la que conoció a Axl Rose, de Guns N’ Roses.

“De repente siento un golpe de alguien que se me puso detrás”- explicó el cantante, quien se encontraba en una tienda departamental en Los Angeles buscándole un vestido a su mamá.

“Estaba con una mujer dominicana quien me estaba tratando de direccionar hacia que lado podía comprar un vestido. De repente siento de golpe a alguien que se me pone atrás, me agarra de la cintura, me doy vuelta y era Axl Rose. Con el dedo me hizo quédate en silencio y estaba atrás mío”.

YouTube vía Milenio.