El hijo de Liam Gallagher, el nieto de Ringo Starr y el modelo Noah Ponte irán a juicio el año que viene tras ser acusados de agresión con agravantes raciales, riña y robo. El incidente ocurrió en mayo de 2019 cuando Gene Gallagher y Sonny Stark, quienes tenían 17 años en ese momento, supuestamente iniciaron una pelea en un Tesco junto a Ponte.

Una noche, a última hora, en el interior de un Tesco Express de Hampstead, Londres, los tres adolescentes fueron descritos como “dando vueltas” por un pasillo cuando uno de los dependientes trató de impedir que salieran de la tienda.

Las cosas se pusieron violentas después de que a Ponte se le negara el intento de comprar cerveza después de la medianoche -el límite de la tienda para la compra de alcohol entra en vigor a las 11:00 p.m.- y amenazó con atacarlo. Al parecer, le dijo a un empleado:

“Malditos indios. Vuelvan al lugar de donde vinieron. Aquí no se les quiere”– no se han hecho públicos otros detalles del suceso. Vía Evening Standard.

LONDON, ENGLAND – JUNE 12: Gene Gallagher and Noah Ponte attend the London For Real event on June 12, 2019 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for REALISATION PAR )

Gallagher, quien es hijo del ex líder de Oasis, Liam, y de la cantante de All Saints, Nicole Appleton; compareció ante el tribunal con su tío Liam Howlett, de The Prodigy, el año pasado. Se le acusó formalmente de una agresión con agravantes raciales contra el dependiente de Tesco Hiran Rajput y de provocar una riña.

Starkey, nieto del baterista de The Beatles, fue apoyado en la corte el año pasado por su padre Zak Starkey, quien es baterista de The Who. Se le acusó de dos cargos de agresión por golpear al Sr. Rajput y a su compañero de trabajo Shvium Patel, y de causar una riña.

Ponte, quien ha trabajado para la agencia de modelos IMG, está acusado de robar una lata de alcohol, abusar racialmente del Sr. Patel, agredir físicamente al Sr. Patel y provocar una riña.

El trío compareció por primera vez ante el tribunal el pasado mes de febrero, cuando se presentaron los cargos. Los tres acusados se declararon no culpables de sus respectivos cargos y acusaciones. Permanecen en libertad bajo fianza hasta su juicio en el tribunal de la corona de Wood Green el 28 de marzo de 2022. Según el Evening Standard, se espera que el caso dure hasta ocho días frente a un jurado del tribunal de la corona.