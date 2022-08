Pocos, muy pocos músicos, realmente le dan amor, importancia y valor al staff que, con mucho esfuerzo, hace posible que los músicos sean las “grandes estrellas” que son en el escenario y en el estudio.

Es por eso que ahora, tal y como MI reporta, Brian “Head” Welch, guitarrista de Korn, ha comenzado una serie documental en la que a través de una exploración muy profunda, retrata las realidades, día a día y adversidades que conllevan ser staff de una banda como Korn.

Titulada “All In The Family“, la serie se transmitirá a través del canal oficial de la banda en Youtube, en donde, por ejemplo, en este primer episodio podrán disfrutar de la entrevista a Andre, técnico de guitarras quien relata cómo el trabajo no termina cuando Brian baja del escenario, sino todo lo contrario, pues la parte post-show es la que más dura y no tiene días de descanso.

“¿Piensan que las guitarras se alinean, se dan servicio y se cuidan solas? Descanso más durante el show que en cualquier otro momento de mi vida”

¡Amen por eso, Andre! Chequen por acá el primer episodio. La serie planea ser semanal y con entrevistas a todo el staff. ¡Una mirada al backstage de Korn!

En otras noticias, Netflix está listo para hacerle competencia a HBO Max en cuestión de documentales musicales. ¿Ya vieron este?