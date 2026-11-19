Hayley Williams eligió a los artistas de Outbreak Fest 2027 y encabezará el festival en Manchester. Revisa el cartel con Dinosaur Jr., Blood Orange y más bandas.

Lo que debes saber

Hayley Williams será curadora de Outbreak Fest 2027 y presentará The Hayley Williams Show durante las dos jornadas, el 19 y 20 de junio.

El cartel incluye a Blood Orange, Julien Baker, Rico Nasty, Mannequin Pussy, Dinosaur Jr., American Football, Wednesday y más artistas.

La venta general de boletos comenzó el 19 de noviembre y parte de los ingresos beneficiará a tres organizaciones.

Hayley Williams eligió el cartel de Outbreak Fest 2027 y también encabezará sus dos jornadas. El festival se celebrará el 19 y 20 de junio en Manchester, Inglaterra, con nombres como Blood Orange, Julien Baker, Dinosaur Jr. y American Football. El anuncio llega mientras la cantante prepara sus próximas presentaciones en México, incluida su fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La noticia fue reportada por NME.

Hayley Williams eligió el cartel y encabezará ambos días

La vocalista de Paramore eligió a las bandas que tocarán en esta edición. Sus presentaciones llevarán el nombre de The Hayley Williams Show y serán el acto principal tanto el sábado 19 como el domingo 20 de junio.

A través de Instagram, la cantante reaccionó con humor a la oportunidad de elegir el cartel de un festival que nació hace 15 años como un encuentro dedicado al hardcore y al punk. Con el paso del tiempo, Outbreak ha ampliado su propuesta musical y la selección de Williams incluye bandas de distintas generaciones y escenas.

Blood Orange y Julien Baker estarán en la primera jornada

El sábado 19 de junio, Williams compartirá escenario con Blood Orange, proyecto del músico británico Dev Hynes, y Julien Baker, integrante de boygenius. También se presentarán la rapera Rico Nasty, Mannequin Pussy, Bren Lukens, Ear, Dev Lemons, Lime Garden, Chalk, Soul Glo, JeJune, PISS, Snõõper, First Day Back, Reclus.É y Appleseed.

La combinación reúne propuestas de indie, punk, hip hop y rock alternativo. De acuerdo con Pitchfork, Williams eligió personalmente a los artistas que integran la programación de las dos fechas.

Dinosaur Jr. y American Football tocarán el domingo

La segunda jornada, el 20 de junio, tendrá como invitados a Dinosaur Jr. y American Football, además de Wednesday, Citizen, Failure, Rival Schools, Feeble Little Horse, Drug Church, Drain, Mary In The Junkyard, Angel Du$t, Sweet Pill, Spiritual Cramp, H2O, Holder, Empty Shell Casing y Emma Ogier.

El cartel también incluye a bandas vinculadas con la historia del festival y con distintas vertientes del rock alternativo y el hardcore. La programación completa puede consultarse en el anuncio de Louder.

Boletos y fechas de Outbreak Fest 2027

Outbreak Fest se realizará en el B.E.C. Arena de Manchester. La venta general de boletos comenzó el jueves 19 de noviembre a las 10:00 de la mañana, hora del Reino Unido. La preventa había comenzado un día antes. Una parte de lo recaudado se destinará a Medical Aid for Palestinians, Not A Phase y Manchester Central Foodbank.

La participación de Williams en el festival forma parte de su gira mundial como solista, con la que presenta Ego Death at a Bachelorette Party, su álbum de 2025. En México, la cantante tiene conciertos programados para noviembre de 2026 y enero de 2027. Puedes consultar las fechas y detalles en nuestra agenda de conciertos de noviembre y diciembre.