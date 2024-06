Aunque ya han pasado más de 10 años desde que Juan Son abandonó a Porter, una nueva polémica se ha hecho viral en redes sociales, pues Juan Son ha arremetido contra el conjunto, ahora liderado por David Velasco, luego de que declararan a medios que él no escribió ninguna de las canciones de Porter.

En el pasado, Juan Son había dicho que su salida de Porter se debía a “diferencias creativas”, pero ahora ha hablado largo y tendido del tema. Y es que sus ex compañeros declararon a la prensa local que él no escribió ni compuso ninguna de las canciones del anterior catálogo de Porter cosa que, según Juan Son, es falsa.

A título personal, el músico de 40 años dijo que la nueva faceta de Porter le parecía plana, aburrida y falta de creatividad. También confirmó que el nombre de Porter y las canciones de su autoría estaban debidamente registradas pero que, al final, decidió ceder el nombre del grupo.

“Las canciones de Porter las escribí todas, algunas letra y música, como les tenía tanta desconfianza, me fui y registré el nombre de Porter y después se metieron a pelearlo y como no me llama la atención Porter pensé ‘si realmente no tienen la creatividad de empezar algo nuevo déjales el nombre’, pero también lo hice con todas las canciones al 100 por ciento con mi nombre”.