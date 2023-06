Ayer se realizó el anunció oficial del festival Corona Capital que, como cada año, importa las mejores propuestas en cuanto a talento anglosajón e internacional. En esta edición la música británica se ha hecho de los lugares de honor con la presencia de Blur, Pulp, The Cure y The Pet Shop Boys como cabezas de cartel.

Y aunque en redes sociales el line up del festival Corona Capital 2023 ha sido muy bien recibido, los fanáticos saben que conseguir entradas para la jornada triple no será fácil: en primera por el costo, pues hay paquetes que superan los $35 mil pesos, y en segunda por la demanda, pues con el sistema de preventas (Priority, Beyond y Prestige) solo algunos tienen acceso a las mejores fases.

La preventa Citibanamex para el festival Corona Capital 2023 arrancará el próximo viernes 9 de junio, mientras que la venta general hará lo propio un día después, el sábado 10 de junio.

Los precios oficiales serán revelados el mismo día de la preventa, sin embargo, en redes sociales han empezado a circular algunos aproximados de las diferentes modalidades de abonos. De los precios por día aún no hay información disponible.

Abono General : $4,290 ($5,148.00 *más cargos por servicio)

: $4,290 ($5,148.00 *más cargos por servicio) Abono Comfort : $6,435 ($7,635.00*más cargos por servicio)

: $6,435 ($7,635.00*más cargos por servicio) Abono Plus : $8,580 ($9,780.00*más cargos por servicio)

: $8,580 ($9,780.00*más cargos por servicio) Abono Area Club: $35,000 ($36,200.00*más cargos por servicio)

El festival Corona Capital 2023 se realizará los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.