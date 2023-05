Porque los niños pequeños cantando canciones de metal, siempre le van a subir el ánimo a los señores más necesitados de razones para vivir, ahora te presentamos a Harper, la niña de 11 años que canta metalcore y que ha estrenado un espectacular nuevo sencillo.

Escrita en colaboración con Leo Valeri de Brand Of Sacrifice, y con la participación de Dave Stephens de We Came As Romans, Harper, la talentosísima menor de edad que en el pasado nos sorprendió con su increíble voz en America’s Got Talent, al interpretar “Holy Roller” frente a los jueces del programa, que no esperaban que una dulce niña lograra hacer screamo de una manera tan poderosa.

Luego de que el mismísimo Simmon no se creyera lo que veía, la talentosa Harper continuó su carrera hasta conectar con estos maravillosos músicos cuya trayectoria en la industria le han guiado para aprovechar su talento y lograr que hoy, nos presente un nuevo sencillo de su propia autoría, que explote al 100% lo que realmente nos mostró en ese pequeño esfuerzo en America’s Got Talent.

Estate advertido: Harper sigue siendo una niña, pero esa voz es la de 200 demonios buscando salir del abismo para destruir al mundo y unirse al PRI y la 4T al mismo tiempo. O sea, algo de terror.

¡Checa por acá “Weight of the World”!

