Billboard ha vuelto a desatar la controversia tras publicar su lista de los 50 Mejores Cantantes de Rock de todos los tiempos. El compendio incluye intérpretes en su gran mayoría angloparlantes, sin embargo, le ha concedido dos lugares a cantantes hispanohablantes: Gustavo Cerati y Rubén Albarrán.

De acuerdo a los criterios de la revista, los considerados debían de formar parte de una banda orgánica (no hecha para ellos como Prince and The Revolution), además de probar cierta longevidad y técnica dentro del conjunto.

Es así que en el peldaño número 33 encontramos a Gustavo Adrián Cerati, el icónico líder de Soda Stereo. Es el primer intérprete hispanohablante que aparece en la lista, por lo que se convierte, según el criterio de Billboard, en el mejor cantante de rock en español de la historia.

“Con una voz etérea que bailaba entre la inquietante vulnerabilidad (“Té para 3”) y la altísima intensidad (“Persiana americana”), Cerati conjuró un emotivo paisaje sonoro que envolvió al público en un abrazo fascinante. Un virtuoso de la guitarra, sus dedos se deslizaban sin esfuerzo sobre las cuerdas, poseyendo la habilidad de tocar simultáneamente nuestras fibras más sensibles”.

Más atrás, en el número 49, se posiciona Rubén Albarran, el mexiquense al frente de Café Tacvba. Albarrán lleva más de 30 años siendo uno de los pilares de la reconocida agrupación, por lo que su aparición en la lista de Billboard es razonable.

“Con una presencia escénica inigualable, y una asombrosa habilidad para reinventarse con cada lanzamiento de un álbum (que a veces incluye un nuevo alter ego), Albarrán entrelaza una imprevisibilidad emocionante y una vulnerabilidad cruda con una pasión ilimitada. Su voz es una maravilla multifacética, ya sea desatando un arrullo cristalino que puede atravesar tu corazón (“María”, “Que no”), o un gruñido ominoso que puede volverse severo y amargo (“Déjate caer”).

Mientras tanto, en el Top 10 de los Mejores Cantantes del Rock, encontramos por supuesto a exponentes clásicos como a su Satánica Majestad y el líder de Queen, además de voces femeninas incluyendo a Stevie Nicks de Fleetwood Mac y Debbie Harry de Bolnde.