Muchos han sido los artistas que se han influenciado por Led Zeppelin. Sin embargo, no podemos negar que Guns N’ Roses y su famoso guitarrista, Slash; son de los que más han tomado del icónico conjunto inglés. En una entrevista no tan añeja, el músico de GNR habló sobre sus primeras escuchas a Zeppelin, además de revelar la canción de su discografía que “le cambió la vida para siempre”.

Varias son las similitudes que existen entre Led Zeppelin y Guns N’ Roses pero, cuando nos concentramos entre los guitarristas de ambos proyectos (Slash y Jimmy Page), los paralelismos en técnicas, riffs y el uso de la Gibson Les Paul salen a la luz.

Hablando con Raised On Radio (vía Far Out) en 2019, Slash volvió a platicar sobre su amor por Led Zeppelin y que canción fue la que tuvo el impacto más profundo en él. Para sorpresa de nadie se trata de “Whole Lotta love”, que se desprende del segundo esfuerzo discográfico de Zeppelin.

Esta obra maestra del hard-rock anunciaba al mundo que el tiempo de los Beatles había terminado, y que había un nuevo grupo en la ciudad que estaba a punto de llevar la música a niveles insospechados.

“Hay una canción que, incluso antes de que apareciera ‘Rocks’ de Aerosmith, tuvo definitivamente una gran influencia en mí. Es decir, yo no tenía ninguna aspiración de ser músico. Pero realmente amé la música durante toda mi infancia”. Añadiendo aún más contexto, el guitarrista añadió: “Creo que puedo nombrar discos clásicos que (me gustaban) cuando era niño. Pero uno que realmente me impactó fue el de Zeppelin II. La canción que más significa para mí porque me impactó mucho sería ‘Whole Lotta Love‘”. Vía Raised On Radio.

Slash concluyó este segmento explicando cómo la canción le inspiró a experimentar con la distorsión y la Gibson Les Paul, reflejando lo importante que fue para su desarrollo artístico y para forjar su propia identidad musical, que ahora es tan icónica como la de Page.