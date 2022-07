Uno de los últimos legados que nos dejó la época dorada de Guns N’ Roses es sin lugar a dudas “November Rain“. Considerada como una de las más grandes baladas que se hayan gestado en el seno del rock n’ roll, su éxito y trascendencia son ahora irrefutables, sin embargo; al momento de su lanzamiento no todos los miembros de GNR se sentían positivos con ella. Fue la confianza de Axl Rose lo que hizo de “November Rain” todo un clásico, junto a su mítico vídeo oficial.

Aunque “November Rain” fue lanzada en la primavera de 1992, su origen se remonta hasta 1983. El ex co-fundador y guitarrista de GNR, Tracii Guns, explicó al respecto:

“Cuando estábamos haciendo ese EP para L.A. Guns, ¿como en el 83? Él ya estaba tocando “November Rain” -y se llamaba “November Rain”- ya sabes, al piano. Por aquel entonces, era lo único que sabía tocar. Decía: ‘Algún día esta canción va a ser realmente genial’. Y yo decía: “Ahora es genial”. “Pero no está hecha”, ya sabes, solía responder. Cada vez que estábamos en un hotel o en cualquier lugar en donde hubiera un piano; él sólo tocaba esa melodía. Y yo le decía: “¿Cuándo vas a terminar eso ya?”. Y él decía: “No sé qué hacer”. Vía Genius.

Slash afirma en su autobiografía que la banda grabó en 1986 una versión de 18 minutos de “November Rain”, en una sesión con el guitarrista Manny Charlton (Nazareth) un año antes de comenzar las sesiones de ‘Appetite for Destruction’.

Propiamente dicho, “November Rain” fue lanzada en marzo de 1992, como sencillo de su tercer material discográfico, ‘Use Your Illusion 1’. Para ese entonces, Guns ya sabía de la fama y gloria gracias a otros enérgicos cortes como “Welcome to the Jungle” y “Paradise City”; razón por la cual Slash y Duff McKagan se oponían a la evidente inclinación de Axl Rose por las power ballads. Sentían que sus propuestas de canciones más pesadas estaban siendo completamente ignoradas por Rose y, naturalemente, eso creó un poco de tensión entre el grupo.

Según contó el propio Axl Rose en 2006, ningún otro miembro de Guns N’ Roses quizo participar activamente en la producción de “November Rain” ni de su otra notable balada, “Estranged”. Los convenció ya estando en los estudios Can-Am (donde se grabó y mezcló parte de ‘Use Your Illusion 1’) y, el icónico solo de guitarra de Slash, es producto de pura improvisación.

Con una duración de casi 9 minutos, “November Rain” cuenta con la voz desesperada de Rose y un sincero piano. Una deprimente historia otoñal sobre el amor perdido 🍂 y la dramática dinámica de la banda sobre un crescendo de una sección de cuerdas respaldadas por un poderoso coro, hacen de la canción un clásico instantáneo.

La letra y el vídeo de “November Rain” se basan en un relato corto de Del James titulado “Without You” de una colección llamada The Language of Fear, que volvió a salir al mercado en 2008 tras estar descatalogado.

Dirigido por Andy Morhan, como parte de una trilogía completada por los sencillos “Don’t Cry” y “Estranged”; el video oficial de “November Rain” retrata a una estrella del rock que lucha por asimilar la pérdida de su novia, quien se mata de un disparo después de que él se apartara repetidamente de la relación.

Al momento de su grabación, el MV de “November Rain” fue citado como uno de los más costosos de la historia, con un presupuesto de $1.5 millones de dólares de la época. Por aquí te contamos más sobre la historia del icónico metraje.